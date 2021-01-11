Россияне рассказали о заветных мечтах

10:14, 11 января 2021, ПАИ

Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, о чем мечтают россияне.

По данным опроса, проведённого организацией, жители страны чаще всего желают здоровья для себя и близких. Так ответили 9% респондентов. 8% участников опроса хотят улучшить жилищные условия семьи, 5% мечтают о путешествиях. 4% опрошенных назвали заветной мечтой повышение уровня жизни и материальное благополучие, столько же — благополучие детей и внуков.

55% россиян знают, когда смогут воплотить свою мечту в жизнь. Реализовать задумки в ближайшие 2-3 года планируют 27% опрошенных, в течение 3-5 лет — 15%. 30% респондентов еще не задумывались об этом.

Самой достижимой мечтой, по данным опроса, является создание счастливой семьи и воспитание хороших детей — такой вариант указали 90% опрошенных. Также россияне считают возможным прожить честную жизнь (85%), иметь надежных друзей (85%), найти интересную работу (76%), получить хорошее образование (71%).