68 организаций проверит госинспекция труда Псковской области в 2021 году

10:22, 11 января 2021, ПАИ

Государственная инспекция труда разместила план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Псковской области в 2021 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

За год планируется проверить 68 организаций. 48 плановых выездных проверок будут совместными с другими контролирующими органами. В плане на год два государственных предприятия, три муниципальных, три образовательных учреждения, а также три учреждения здравоохранения. План проверок согласован с прокуратурой Псковской области.

С полным перечнем плана проверок можно ознакомиться на сайте.