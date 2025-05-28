В Псковской области снова пройдёт Всероссийский форум учителей русского языка и литературы

16:37, 28 мая 2025, ПАИ

В Псковской области во второй раз пройдёт Всероссийский форум учителей русского языка и литературы. Форум пройдет с 5 по 8 июня и будет посвящен 226-летию со дня рождения Александра Пушкина, сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.

Гостями форума станут более 120 педагогов из 48 регионов России: Чукотского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Чеченской Республики, Архангельской, Херсонской, Белгородской и Курской областей, Республики Бурятии, Луганской и Донецкой республик, Ставропольского края и многих других.

Программа форума «Дни пушкинской поэзии и русской литературы» включает встречи и обсуждения острых вопросов преподавания русского языка и литературы, образования в целом, мастер-классы лучших учителей России, образовательную программу «Роль искусства в формировании гражданской идентичности и патриотическом воспитании», проведение «Пушкинского диктанта», работу литературно-музыкальных вечеров, участие в Днях пушкинской поэзии, экскурсионную программу.