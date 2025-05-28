Директора двух библиотек Псковской области представляют регион на конгрессе в Ижевске

16:52, 28 мая 2025, ПАИ

Директор Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова Лариса Егорова и директор Великолукской городской библиотеки имени М. И. Семевского Галина Ковалёва представляют регион на Всероссийском библиотечном конгрессе в Ижевске, сообщили ПАИ в региональном комитете по культуре.

Основная цель конференции – выработка общих подходов библиотечного сообщества в реализации важнейших задач российского общества и государства, а также обсуждение стратегии развития библиотечного дела до 2030 года.

В этом году конгресс посвящен 80-летию Победы и приурочен к двум важным событиям: 30-летию учреждения Российской библиотечной ассоциации и 30-летию установления Общероссийского дня библиотек.

В обсуждении актуальных проблем библиотечного сообщества примут участие специалисты из всех российских регионов, а также из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.