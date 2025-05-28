Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Опасный люк заметили псковичи на улице Никольской

Опасный люк заметили псковичи у дома №5 на улице Никольской в деревне Родина Псковского района. Фото они разместили в группе «Микрорайон «Родина» – Никольская и Владимирская» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Микрорайон «Родина» – Никольская и Владимирская» в соцсети «ВКонтакте»

Жители просят срочно закрыть или огородить люк, чтобы предотвратить опасные ситуации. «Дети же сейчас на каникулах», – обратила внимание одна из местных жительниц.

Как рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов, решить вопрос с обслуживанием ливневой канализации пока не удаётся, но по просьбе жителей компания огородила люк.

«Мы его пододвинули на место, огородили, но он же не закреплён. Люди могут в любой момент провалиться», – сказал он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 мая 2025

Причины подорожания картофеля назвал эксперт
28 мая 2025

122 пятёрки и три года упорного труда: история успеха Ксении Наматбековой
28 мая 2025

В Военном учебном центре ПсковГУ начались итоговые экзамены
28 мая 2025

Опасный люк заметили псковичи на улице Никольской
28 мая 2025

Директора двух библиотек Псковской области представляют регион на конгрессе в Ижевске
28 мая 2025

Администрация Великих Лук получила критически низкую оценку качества работы с обращениями граждан
28 мая 2025

В Псковской области снова пройдёт Всероссийский форум учителей русского языка и литературы
28 мая 2025

О формировании комфортной городской среды в Псковской области рассказала Ксения Григорьева. Главное

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...