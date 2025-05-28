Опасный люк заметили псковичи на улице Никольской

16:54, 28 мая 2025, ПАИ

Опасный люк заметили псковичи у дома №5 на улице Никольской в деревне Родина Псковского района. Фото они разместили в группе «Микрорайон «Родина» – Никольская и Владимирская» в соцсети «ВКонтакте».

Жители просят срочно закрыть или огородить люк, чтобы предотвратить опасные ситуации. «Дети же сейчас на каникулах», – обратила внимание одна из местных жительниц.

Как рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов, решить вопрос с обслуживанием ливневой канализации пока не удаётся, но по просьбе жителей компания огородила люк.

«Мы его пододвинули на место, огородили, но он же не закреплён. Люди могут в любой момент провалиться», – сказал он.