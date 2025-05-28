О формировании комфортной городской среды в Псковской области рассказала Ксения Григорьева. Главное

16:34, 28 мая 2025, ПАИ

Временно исполняющая обязанности председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Ксения Григорьева стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Главное:

– Во всех муниципалитетах Псковской области уже приступили к работам на объектах, которые стали победителями голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году. Тогда для проведения благоустройства было отобрано 30 территорий.

– Ежегодно в Псковской области в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустраиваются 30–40 объектов, часть территорий добавляется в течение года по результатам выявленной экономии средств. В этом году уже есть экономия и средства будут направлены на приведение в порядок территории в деревне Серёдка Псковского района. Этот объект набрал большое количество голосов, но занял лишь третье место в рейтинговом голосовании.

– Завершиться работы должны максимум в октябре. Сроки в муниципалитетах разные, они зависят от объёма работ.

– Ежегодно на благоустройство территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» Псковской области выделяется от 160 до 190 миллионов рублей. В прошлом году на эти деньги удалось привести в порядок 39 общественных территорий и одну дворовую.

– Распределение средств между муниципалитетами зависит от численности населения, а также от эффективности работы в предыдущие годы: насколько оперативно были заключены и закрыты контракты, качественно ли были выполнены работы.

– В этом году до начала голосования жители Псковской области отправили порядка 320 предложений по территориям для благоустройства через платформу обратной связи на портале госуслуг. Часть из этих предложений была учтена.

– Губернатор поощряет те муниципалитеты, которые стали лидерами в рейтинговом голосовании. Как правило, в список лучших попадают малые населенные пункты, небольшие муниципалитеты, потому что в таких местах жители более сплоченные, там быстрее распространяется информация о реализации проектов, люди активнее участвуют в приёмке объектов.

– Ежегодно в Псковской области всё больше и больше жителей участвуют в голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году план для региона составляет 83 тысячи человек. Порядка 70% от этого показателя уже проголосовали.

– Активнее идёт голосование через волонтёров, которых в этом году более 600.

– Пик голосования приходится на первые дни после его старта и на последние. В этом году сделать свой выбор жители области – все, кому уже исполнилось 14 лет, – могут до 12 июня.

– В апреле Минстрой подсчитал индекс качества городской среды. 13 из 14 городов на территории Псковской области признаны городами с достаточным уровнем качества городской среды, то есть они все считаются достаточно благоустроенными.

– От Псковской области в этом году для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды подготовлено восемь заявок, в том числе от Пскова, Порхова, Пыталово. В ближайшее время они будут направлены в Минстрой. Впервые по решению губернатора были выделены деньги для разработки конкурсной документации.

– С этого года для участников всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Минстрой ввёл обязательное требование в виде софинансирования из внебюджетных источников. Это могут быть как инвестиции, так и благотворительность.

– Во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, как правило, участвуют крупные объекты вроде парка «Лукоморье» в Пушкинских Горах или территории вдоль крепости в Изборске.