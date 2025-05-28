Администрация Великих Лук получила критически низкую оценку качества работы с обращениями граждан

16:46, 28 мая 2025, ПАИ

Администрация Великих Лук получила критически низкую оценку качества работы с обращениями граждан, следует из отчёта о качестве обратной связи органов местного самоуправления Псковской области.

Администрация набрала ноль баллов из десяти возможных, попав в категорию низкого качества ответов. В антирейтинг городские власти попали из-за рекордного количества просроченных обращений и жалоб жителей в соцсетях. С 24 апреля по 14 мая таких случаев было 150. В список антилидеров по просрочке ответов также попали ещё два муниципалитета, но у них таких случаев было всего три и один соответственно.

Кроме того, среднее время ответа от администрации Великих Лук составляет 4 часа 11 минут, что составляет худший результат в сравнении с другими муниципалитетами. В частности, средний показатель по региону составляет 1 час 23 минуты.

Полный текст статьи о критически низком качестве работы администрации Великих Лук с обращениями граждан читайте здесь.