Угонщик автомобиля с британским флагом задержан в Великолукском районе

11:36, 11 января 2021, ПАИ

В Великолукском районе задержан 26-летний угонщик автомобиля с британским флагом, сообщает luki.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД Великих Лук.

ВАЗ-2106 с флагом на крыше был угнан в ночь с 3 на 4 января от дома на Октябрьском проспекте в Великих Луках. Автомобиль принадлежит 21-летнему местному жителю. В результате противоправных действий ему был причинен ущерб в размере 60 тысяч рублей.

7 января машину нашли в лесной пригородной зоне: её заметил мужчина и позвонил хозяину. Имущество, находившееся внутри машины, осталось на месте.

Полиция задержала угонщика.