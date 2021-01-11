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Угонщик автомобиля с британским флагом задержан в Великолукском районе

В Великолукском районе задержан 26-летний угонщик автомобиля с британским флагом, сообщает luki.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД Великих Лук.

ВАЗ-2106 с флагом на крыше был угнан в ночь с 3 на 4 января от дома на Октябрьском проспекте в Великих Луках. Автомобиль принадлежит 21-летнему местному жителю. В результате противоправных действий ему был причинен ущерб в размере 60 тысяч рублей.

7 января машину нашли в лесной пригородной зоне: её заметил мужчина и позвонил хозяину. Имущество, находившееся внутри машины, осталось на месте.

Полиция задержала угонщика.

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