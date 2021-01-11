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Общество

Новые наказания для водителей могут ввести в России

В России могут ужесточить наказание за нарушение Правил дорожного движения. С предложением внести поправки в КоАП выступили Минюст и МВД, пишет газета «Коммерсантъ».

Водителей, в течение года совершивших три грубых нарушения, предлагается лишать прав на срок до 1,5 лет. Речь идет о выезде на встречную полосу или проезде на красный свет. Полный перечень комбинаций нарушений будет закреплен в кодексе.

Водителей, севших за руль пьяными и при этом перевозивших детей до 16 лет, хотят лишать прав на срок до 3 лет или штрафовать на 50 тыс. руб. Сегодня штраф за данное нарушение составляет 30 тыс. рублей, срок лишения водительских прав — до 2 лет.

Также планируется уточнить методику наказания водителей без полиса ОСАГО и ввести санкции для нарушителей на электросамокатах.

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