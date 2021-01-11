Жители улицы Лесной пожаловались губернатору на забор возле Псковского агроколледжа

12:08, 11 января 2021, ПАИ

Забор по периметру территории Псковского агротехнического колледжа мешает жителям домов на улице Лесной. Жалоба опубликована на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Заявительница рассказала, что руководство учреждения возвело забор по периметру территории, принадлежащей колледжу. Однако, по её словам, данный участок является проходной территорией для жителей домов на улице Лесной. Женщина уточнила, что это единственная безопасная зона для прохода к автобусной остановке, аптеке, магазину и школе. «Теперь мы вынуждены идти по проезжей части по улице Харченко, где нет тротуара, пешеходной дорожки. Дети будут вынуждены идти в школу прямо по дороге, а далее вдоль трассы М-20. Это крайне небезопасно!» - написала псковичка.

Она заметила, что со стороны жилых домов ворота колледжа закрыты, и предположила, что можно было бы оставить проход для местных жителей. «Жители домов на улице Лесной более 40 лет ходили этой дорогой, среди них есть и преподаватели колледжа. Если проводить аналогию, то и ПсковГУ должен огородить площадь Ленина от жителей города?» - заключила псковичка и попросила губернатора разобраться в ситуации.