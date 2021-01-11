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Общество

Более 9,5 тысячи семей Псковской области получили сертификаты по программе «Подарок новорожденному»

Более 9,5 тысячи сертификатов выдано с начала реализации программы «Подарок новорожденному». Эта дополнительная мера поддержки материнства и детства введена по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Акция реализуется в области с 2019 года. С 2020 года она стала региональной программой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Около 2,9 тысячи семей региона получили подарочные сертификаты через органы социальной защиты населения. В учреждениях родовспоможения подарки вручены 6,6 тысячи семей.

Подарочные наборы получат все семьи, в которых дети родились с 1 января 2019 года. Они вручаются родителям новорожденных и включают сертификат номиналом 5 тысяч рублей от Фонда развития Псковской области, поздравительную открытку и памятную медаль «Рожденному на земле Псковской». На медали предусмотрено место для гравировки имени и даты рождения малыша (бесплатно).

Оператором программы «Подарок новорожденному» выступает благотворительный Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

В настоящее время в реализации регионального проекта принимают участие 9 магазинов-партнеров (в Пскове — «Планета детства», Cool Kids, «КарапузиК», «Скобаренок», «Гномик Плюс», Coccodrillo, «Гномик»; в Великих Луках — «Гном» и «Рики Тики Бум»).

Информацию о магазинах-партнерах акции можно узнать на сайтах региональных комитета по здравоохранению и комитета по социальной защите в разделе «Акция «Подарок новорожденному», на сайте благотворительного Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» в разделе «Проекты фонда».

 

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