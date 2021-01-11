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Сообщение о распылении перцового баллончика в пушкиногорской школе проверяет полиция

Фото из группы газеты "Пушкинский край" в соцсети "ВКонтакте"

Полиция проводит проверку по сообщению о возможном распылении перцового баллончика в пушкиногорской школе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Соответствующее сообщение поступило в отделение МВД России по Пушкиногорскому району. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства инцидента. Пострадавших среди учеников и педагогического состава нет.

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