Сообщение о распылении перцового баллончика в пушкиногорской школе проверяет полиция

12:42, 11 января 2021, ПАИ

Полиция проводит проверку по сообщению о возможном распылении перцового баллончика в пушкиногорской школе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Соответствующее сообщение поступило в отделение МВД России по Пушкиногорскому району. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства инцидента. Пострадавших среди учеников и педагогического состава нет.