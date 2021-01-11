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Общество

Из-за ревности псковичка в гостях ударила мужа ножом

9 января вечером в Пскове в больницу с проникающим ножевым ранением брюшной полости был доставлен нетрезвый 41-летний мужчина, его ударила ножом жена. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Супруги находились в гостях у знакомой в квартире на улице Олега Кошевого. На почве ревности 37-летняя женщина ударила мужа кухонным ножом, позже, она сама вызвала скорую и полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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