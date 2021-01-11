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Грабители-рецидивисты задержаны в Великих Луках

Двум безработным великолучанам грозит тюрьма за очередной грабёж, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

5 января около 20:00 двое злоумышленников взломали дверь в комнате дома на улице Ставского. Угрожая ножом и с применением насилия они похитили у мужчины мобильный телефон, а также более 2 тысяч рублей, после чего скрылись. Потерпевший обратился за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. Стражи порядка по горячим следам установили подозреваемых, ими оказались безработные 37-летний и 36-летний великолучане. Они были ранее судимы, в том числе за грабеж.

Похищенные телефон и часть денег изъяли. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 «Разбой» УК РФ. Грабителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие.

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