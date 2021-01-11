Девять человек погибли на пожарах в Псковской области в новогодние праздники

13:59, 11 января 2021, ПАИ

С 1 по 11 января в Псковской области зарегистрировано 46 пожаров, в которых погибли девять человек, травмы получил один человек. Об этом рассказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Ирина Коноплёва в эфире проекта ПАИ-live 11 января.

Ущерб от пожаров составил 1 млн 175 тысяч рублей. Основными причинами пожаров, по словам Коноплёвой, стали неосторожное обращение с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неисправность печного отопления, поджог, неисправность оборудования в транспортных средствах.

«Во всех случаях с гибелью людей причиной пожаров было неосторожное обращение с огнём, а также нахождение погибших в состоянии сна и алкогольного опьянения. Пожары с гибелью у нас произошли в Порховском, Островском, Новоржевском, Великолукском и Палкинском районах», - рассказала Ирина Коноплёва.

Ранее сообщалось, что 10 января в деревне Ерёмкино Великолукского района при пожаре погибли пять человек.