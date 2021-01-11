В Псковской области не выявили нарушений при ношении огнестрельного оружия

13:52, 11 января 2021, ПАИ

В Псковской области в ходе операции «Охота» сотрудники управления Росгвардии по региону не выявили нарушений при ношении огнестрельного оружия, специалисты проверили 28 владельцев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Операцию провели с целью выявления и пресечения фактов незаконной охоты, выявления лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения при ношении огнестрельного оружия. В мероприятиях были задействованы сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии и представители комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Также сотрудники Росгвардии провели работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия.