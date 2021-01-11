Литва переименовала Грузию
Государственная комиссия по литовскому языку (VLKK) переименовала Грузию в Сакартвело, об этом пишет РИА Новости.
«В разделе "Официальные названия государств" исключить название Gruzija (Грузия) и заменить его на Sakartvelas (Сакартвело)», - говорится в документе.
Постановление принял председатель комиссии Аудрис Антанайтис 7 января.
В 2018 году госинспекция по литовскому языку установила для Грузии и ее жителей альтернативное название – Сакартвело и сакартвелы. Несмотря на то что официальным названием до 2021 года оставалась «Грузия», в документах допускались и альтернативные варианты.