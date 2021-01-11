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Где покататься на коньках в Пскове

Фото из архива КП

В Пскове начали заливать городские катки, пишет «Комсомольская правда Псков». Первый из них уже готов к приёму посетителей, другие два планируется запустить в ближайшие дни.

Сегодня, 11 января, в 16:00 заработает каток на Запсковье по адресу: улица Труда, 40 (перекрёсток улицы О. Кошевого и проспекта Энтузиастов). В будние дни покататься на коньках будет можно с 16:00 до 22:00, в выходные с 12:00 до 22:00. Цена за вход 300 рублей, для сопровождающего бесплатно. Коньки можно взять напрокат за 200 рублей без лимита времени. Телефон: 8-921-214-3265.

12 января примет первых посетителей каток «Айсберг» на улице Яна Райниса, 55 в Корытово. Он будет работать со вторника по пятницу с 16:00 до 22:00, по выходным с 11:00 до 22:00. В понедельник выходной. Телефон: 8-921-703-8155.

Каток на стадионе «747» планируется открыть в ближайшее время. Вход будет стоить 50 рублей, прокат – 70 рублей в час. Время работы по будням с 17:00 до 22:00, по выходным – с 14:00 до 22:00. Телефон: +78112669111.

Также можно покататься на коньках в Ледовом дворце и на крытом катке в «Раздолье». Подробности здесь >>>

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