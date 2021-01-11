Мой бизнес – мое будущее: комплексная поддержка бизнеса на всех этапах его развития (ЛОНГРИД)

14:58, 11 января 2021, ПАИ

Свое дело — мероприятие ответственное и нередко рискованное. Зачастую предпринимателю для успешного запуска и ведения деятельности не хватает не столько финансов, сколько необходимых знаний и навыков. Малому и среднему бизнесу нужна поддержка — не на словах, а на деле. Чтобы оказать эту поддержку в формате одного окна, в Псковской области открылся Центр «Мой бизнес».

Центр содействует увеличению объемов экспорта несырьевой продукции, производимой предприятиями малого и среднего бизнеса Псковской области, а также формированию положительного имиджа региона и повышению его инвестиционной привлекательности.

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