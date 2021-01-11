Утечку на улице Стахановской ликвидируют сотрудники ПТС в Пскове

15:04, 11 января 2021, ПАИ

Утечку на улице Стахановской ликвидируют сотрудники Псковских тепловых сетей. Об этом сообщается на странице муниципального предприятия г. Пскова в Instagram.

Из-за утечки на сетях у дома № 8 без отопления остались дома № 2, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16 на улице Стахановской; № 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 на улице Я. Фабрициуса. Горячее водоснабжение отсутствует в домах № 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 89 (детский сад) на улице Стахановской; на ул. Металлистов, 30а; ул. Советской, 104; ул. Ротной, 37а (детский сад), 33, 31, 30а; ул. 23 Июля, 11 (детский сад).

Муниципальное предприятие г. Пскова «Псковские тепловые сети» приносит извинения за доставленные неудобства. «Мы гарантируем, что наши сотрудники приложат все возможные усилия для скорейшего восстановления отопления и горячего водоснабжения. До тех пор, пока работы не будут закончены, никто не покинет место проведения работ», - заверили представители предприятия.