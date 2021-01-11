Пропавшего в прошлом году пенсионера с татуировкой ищет полиция в Пскове

15:07, 11 января 2021, ПАИ

В Пскове полиция разыскивает 66-летнего Сергея Рясенского, он жил в доме на улице Красноармейской и, по имеющимся данным, 22 ноября прошлого года пропал без вести в городе.

На момент исчезновения он был одет в черную болоньевую куртку, брюки и полуботинки черного цвета, рубашку, свитер и черную вязаную шапку.

Приметы: на вид 70 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 сантиметров, волосы темно-русые, короткие с проседью. Особые приметы: на теле есть татуировки и шрамы. При ходьбе прихрамывает. Имеются проблемы со зрением.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Рясенского, звонить по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.