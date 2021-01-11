К нотариусу можно будет обратиться через портал госуслуг

15:16, 11 января 2021, ПАИ

Россияне получат возможность обращаться к нотариусу через портал госуслуг. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями 11 января, пишет ТАСС.

По словам главы кабмина, на едином портале государственных и муниципальных услуг будет доступно более 20 наиболее востребованных сервисов, за которыми раньше люди могли обратиться в различные инстанции только очно. «Теперь граждане смогут дистанционно взаимодействовать с нотариусом, в том числе подать заявление об открытии наследства, получить выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, заверить перевод, передать нотариусу на хранение электронные документы и удостоверить их подлинность», - отметил Михаил Мишустин.

Он уточнил, что в электронном виде можно будет получить и другие услуги, в том числе обратиться к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг по вопросу взыскания денег или имущества с организаций-должников. Специалисты в области строительства смогут подать через портал госуслуг заявление о включении их в соответствующий национальный реестр. Расширен перечень услуг для волонтеров, которые смогут получить сведения об опыте своей работы или узнать о мероприятиях, где требуется их помощь.

«Все это облегчит и ускорит получение услуг, в которых граждане нуждаются очень часто. Это избавит людей от лишних хлопот и потери времени», - подытожил премьер-министр.