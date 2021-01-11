Михаил Ведерников занял седьмое место в рейтинге активности глав субъектов России в Instagram

15:31, 11 января 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял седьмое место в рейтинге активности глав субъектов России в Instagram. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Агентстве политических и экономических коммуникаций.

За неделю с 4 по 10 января 2021 года Михаил Ведерников разместил в своём аккаунте 16 постов, 23 «истории». Общий индекс активности за неделю составил 27,5.

Первое место в рейтинге занял председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов, который разместил 13 постов и 60 материалов в «историях» на прошедшей неделе. На второй позиции - губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, в аккаунте которого было опубликовано 18 постов и 45 материалов в «историях». Третье место занял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который выложил три поста и 74 материала в «историях».