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Общество

Михаил Ведерников занял седьмое место в рейтинге активности глав субъектов России в Instagram

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял седьмое место в рейтинге активности глав субъектов России в Instagram. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Агентстве политических и экономических коммуникаций.

За неделю с 4 по 10 января 2021 года Михаил Ведерников разместил в своём аккаунте 16 постов, 23 «истории». Общий индекс активности за неделю составил 27,5.

Первое место в рейтинге занял председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов, который разместил 13 постов и 60 материалов в «историях» на прошедшей неделе. На второй позиции - губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, в аккаунте которого было опубликовано 18 постов и 45 материалов в «историях». Третье место занял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который выложил три поста и 74 материала в «историях».

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