Небольшое потепление ожидается в Псковской области 12 января

15:48, 11 января 2021, ПАИ

12 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшой снег, на дорогах местами будет гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от -10 до -5 градусов, днем — от -5 до 0.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.