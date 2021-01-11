Небольшое потепление ожидается в Псковской области 12 января
12 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшой снег, на дорогах местами будет гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от -10 до -5 градусов, днем — от -5 до 0.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.