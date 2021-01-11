За найденный обрез жителю Псковского района грозит тюрьма

16:03, 11 января 2021, ПАИ

Тюрьма грозит жителю Псковского района, в машине которого нашли обрез охотничьего ружья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Оружие нашли при осмотре легкового автомобиля «Рено» сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по городу Пскову 7 января в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий у дома на улице Н. Васильева. 44-летний мужчина заявил, что обрез он нашел. Оружие изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет.