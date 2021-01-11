0
16:14
Репортаж ПАИ рассматривался в Японии в качестве материала о вкладе в развитие айкидо
14:50
Где покататься на коньках в Пскове
21:08
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону призвал выгнать всех спортсменов из Госдумы
21:26
Красногородские воспитанники хоккеиста Александра Львова поблагодарили тренера за труд
23:57
Криштиану Роналду стал чемпионом среди Instagram-блогеров
18:18
Заслуженному тренеру России Александру Филиппову губернатор Псковской области вручил ключи от внедорожника
20:56
Самый дорогой российский футболист стоит 20 млн евро
Еще новости
Спорт

Репортаж ПАИ рассматривался в Японии в качестве материала о вкладе в развитие айкидо

Репортаж Псковского агентства информации о псковском спортсмене Дмитрии Виннике рассматривала аттестационная комиссия в Японии в качестве материала о вкладе в развитие айкидо в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковский спорт».

В репортаже ПАИ рассказывается о том, как Дмитрий Винник проводит дистанционные тренировки для любителей айкидо со всей России, а также из ЮАР.

Не так давно ему был присвоен шестой дан по айкидо Айкикай. Дмитрий Винник поблагодарил всё спортивное сообщество Псковской области, которое следит за его успехами.

«Спасибо спортивному сообществу Псковской области. В одиночку такого результата не добиться. И этот репортаж ПАИ также сыграл свою положительную роль, так как рассматривался аттестационной комиссией в Японии в качестве материала о вкладе в развитие айкидо в период пандемии коронавируса», – отметил Дмитрий Винник.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

Репортаж ПАИ рассматривался в Японии в качестве материала о вкладе в развитие айкидо
11 января 2021
Репортаж ПАИ рассматривался в Японии в качестве материала о вкладе в развитие айкидо
Где покататься на коньках в Пскове
11 января 2021
Где покататься на коньках в Пскове
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону призвал выгнать всех спортсменов из Госдумы
08 января 2021
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону призвал выгнать всех спортсменов из Госдумы
Красногородские воспитанники хоккеиста Александра Львова поблагодарили тренера за труд
05 января 2021
Красногородские воспитанники хоккеиста Александра Львова поблагодарили тренера за труд
Криштиану Роналду стал чемпионом среди Instagram-блогеров
02 января 2021
Криштиану Роналду стал чемпионом среди Instagram-блогеров
Заслуженному тренеру России Александру Филиппову губернатор Псковской области вручил ключи от внедорожника
30 декабря 2020
Заслуженному тренеру России Александру Филиппову губернатор Псковской области вручил ключи от внедорожника
Самый дорогой российский футболист стоит 20 млн евро
29 декабря 2020
Самый дорогой российский футболист стоит 20 млн евро
В Псковской области началось голосование за участников лучшей воркаут-комбинации
28 декабря 2020
В Псковской области началось голосование за участников лучшей воркаут-комбинации

Идет загрузка...