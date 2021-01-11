Репортаж ПАИ рассматривался в Японии в качестве материала о вкладе в развитие айкидо

16:14, 11 января 2021, ПАИ

Репортаж Псковского агентства информации о псковском спортсмене Дмитрии Виннике рассматривала аттестационная комиссия в Японии в качестве материала о вкладе в развитие айкидо в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковский спорт».

В репортаже ПАИ рассказывается о том, как Дмитрий Винник проводит дистанционные тренировки для любителей айкидо со всей России, а также из ЮАР.

Не так давно ему был присвоен шестой дан по айкидо Айкикай. Дмитрий Винник поблагодарил всё спортивное сообщество Псковской области, которое следит за его успехами.

«Спасибо спортивному сообществу Псковской области. В одиночку такого результата не добиться. И этот репортаж ПАИ также сыграл свою положительную роль, так как рассматривался аттестационной комиссией в Японии в качестве материала о вкладе в развитие айкидо в период пандемии коронавируса», – отметил Дмитрий Винник.