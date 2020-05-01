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Спортсмен из Африки дистанционно тренируется с псковским инструктором по айкидо
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Общество

Спортсмен из Африки дистанционно тренируется с псковским инструктором по айкидо

Во время карантина президент федерации айкидо Псковской области Дмитрий Винник проводит дистанционные тренировки. В них участвуют любители айкидо со всей России, а также обладатель черного пояса из ЮАР. Как они проходят, выяснял специальный корреспондент Псковского агентства информации.

 

В марте псковская группа айкидо, как и все спортивные секции, ушла на карантин. Сначала до 1 апреля, потом стало ясно, что в зал айкидисты вернутся нескоро. И чтобы ученики не отвыкали от занятий, Дмитрий Винник начал устраивать айкидо онлайн.

Для проведения таких занятий, уверен тренер, сейчас у каждого есть все возможности. Студия для прямых трансляций у него расположилась на подоконнике. Нужны средней скорости интернет, ноутбук, подсоединенный к нему телевизор и микрофон. Занятие он проводит с оружием, с традиционным японским посохом джо. Во-первых, это не требует специального оборудования, поясняет тренер, можно взять хоть палку от швабры. Главное – подобрать нужный размер, чтобы дома ничего не сломать.

После первой тренировки на занятия стали добавляться спортсмены не только из области. Групповые занятия в условиях самоизоляции оказались востребованы по всей России — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Заполярье, средняя полоса, южные регионы и даже Африка — к удаленным тренировкам на псковской даче регулярно подключается третий дан из ЮАР, для него персональные пояснения – на английском.

 «У нас тоже сейчас закрыты спортзалы, на улицу скоро разрешат выходить, но только на два-три часа. Плюс для меня это возможность потренироваться с моими русскими друзьями и почувствовать, что жизнь по-прежнему продолжается, несмотря на карантин. Это важные физические упражнения, чтобы разнообразить домашнюю изоляцию», - заметил Петер Летина, обладатель третьего дана по айкидо из ЮАР.

Тренировки Дмитрий Винник проводит трижды в неделю — понедельник, среда, пятница, по докарантинному графику. В его удаленной группе — до 30 человек. Все получают индивидуальные приглашения, чтобы к конференции не подключались хулиганы, а такое бывало.

«Мои рекомендации – найдите возможность заниматься интерактивно. Для инструктора и для тренера это тяжелее, приходится дольше готовиться, внимательнее быть на занятиях. Но сохраняется главное: наши ученики ходят на тренировки», - заметил Дмитрий Винник.

Обкатав такую форму занятий на самоизоляции, псковский тренер намерен продолжать онлайн-тренировки и после карантина — и продвигать таким удаленным образом айкидо в районах Псковской области.

Не только заниматься онлайн, но и слушать детские сказки тоже можно удаленно - например, псковские библиотекари читают детям книги по телефону.

 

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