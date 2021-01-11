Псковичам рассказали, как уберечь детей от травм зимой

17:11, 11 января 2021, ПАИ

Как уберечь детей от травм зимой, рассказал врач-травматолог Псковской детской областной клинической больницы Павел Шпак в эфире проекта ПАИ-live 11 января.

«Я бы рекомендовал родителям не пускать это на самотек, дети прямо или косвенно должны быть под контролем или присмотром», - отметил Павел Шпак.

Спикер подчеркнул, что сейчас опасен лёд, водоемы и всевозможные горки.

«Опыт родителей должен удержать ребят от экстремальных и необдуманных поступков», - рассказал врач, добавив, что необходимо организовать площадки, катки или горки, а детям иметь необходимое оснащение — лыжи, санки, «ватрушки».

Также врач не рекомендовал катать детей на «ватрушке», которая привязана к автомобилю или квадроциклу, — это может закончиться инвалидностью, полостной операцией, разрывом селезенки или печени.

«Проблемы останутся на всю жизнь, - добавил Павел Шпак. - При таких травмах ничего бесследно не проходит».