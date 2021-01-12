Анисьин день наступил по народному календарю

07:58, 12 января 2021, ПАИ

12 января православная церковь отмечает день святой Анисии Солунской – мученицы, пострадавшей за веру во времена правления императора Максимиана, пишет calend.ru.

Анисия Солунская жила в III-IV веках в Греции. По преданию, ее родители рано умерли, оставив девушке много богатств. Анисия раздала все свои деньги беднякам, а рабов отпустила на волю. После она лечила больных, утешала скорбящих, заботилась о заключенных в темницы христианах.

Анисью (Анисию) на Руси прозвали Желудочницей, так как в ее день было принято резать свиней и варить требуху, в том числе желудки. Прежде, чем употребить внутренности в пищу, их использовали для гадания: считалось, что если селезенка свиньи ровная и гладкая — то зима будет суровая; если желудок оказался пустым — холода продлятся долго. Мужчины в этот день устраивали охоту на кабана.

Также считается, что Анисья помогает при болезнях желудка.