День работника прокуратуры РФ отмечается 12 января

07:01, 12 января 2021, ПАИ

День работника прокуратуры Российской Федерации отмечается 12 января, пишет calend.ru.

В этот день (по старому стилю) в 1722 году Указом Петра Великого при Сенате был впервые учрежден пост генерал-прокурора, его основные обязанности и полномочия. Через несколько дней при надворных судах также появились должности прокуроров, прокуратура была поставлена над фискальными органами. Одна из выдающихся фигур в истории ведомства — Павел Ягужинский (1683-1736), который был первым генерал-прокурором Сената.

В 1762 году императрица Екатерина II существенно реформировала институт российской прокуратуры — в круг обязанностей генерал-прокурора стало входить заведование юстицией, финансами, государственным казначейством и, как и прежде, государственным надзором за органами власти. При реформе государственного управления Александра I с 1802 года должность главы Сената была соединена с должностью министра юстиции. В таком виде должность генерал-прокурора просуществовала вплоть до революции 1917 года, после чего была упразднена.

В советской России Государственная прокуратура появились в составе Народного комиссариата юстиции в 1922 году. Еще через год образовалась прокуратура Верховного суда СССР, которую в 1933 году сменила Прокуратура СССР.

После распада Советского Союза прокуратура Российской Федерации окончательно сформировалась в самостоятельный государственный орган, не входящий ни в одну из ветвей власти. Она осуществляет деятельность на основе Конституции РФ, Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», Гражданского процессуального кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ.

Праздник установлен в 1996 году в соответствии с Указом президента РФ № 1329 от 29 декабря 1995 года.