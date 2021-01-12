0
08:28
В Пскове ищут дом котятам, выброшенным на помойку
01:18
Два коронавирусных очага сняты в Псковской области с контроля Роспотребнадзора
22:47
Снова за рулём и снова пьяные: водителей Псковской области не останавливают штрафы
21:29
Маргарита Грачёва, которой муж из ревности отрубил руки, станет телеведущей
20:25
Полиция нашла подростка, который распылил перцовый баллончик в пушкиногорской школе
19:45
Стилист Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы
18:23
Великолучанин пытался скрыть убийство, утопив труп в реке
Еще новости
Общество

День работника прокуратуры РФ отмечается 12 января

День работника прокуратуры Российской Федерации отмечается 12 января, пишет calend.ru.

В этот день (по старому стилю) в 1722 году Указом Петра Великого при Сенате был впервые учрежден пост генерал-прокурора, его основные обязанности и полномочия. Через несколько дней при надворных судах также появились должности прокуроров, прокуратура была поставлена над фискальными органами. Одна из выдающихся фигур в истории ведомства — Павел Ягужинский (1683-1736), который был первым генерал-прокурором Сената.

В 1762 году императрица Екатерина II существенно реформировала институт российской прокуратуры — в круг обязанностей генерал-прокурора стало входить заведование юстицией, финансами, государственным казначейством и, как и прежде, государственным надзором за органами власти. При реформе государственного управления Александра I с 1802 года должность главы Сената была соединена с должностью министра юстиции. В таком виде должность генерал-прокурора просуществовала вплоть до революции 1917 года, после чего была упразднена.

В советской России Государственная прокуратура появились в составе Народного комиссариата юстиции в 1922 году. Еще через год образовалась прокуратура Верховного суда СССР, которую в 1933 году сменила Прокуратура СССР.

После распада Советского Союза прокуратура Российской Федерации окончательно сформировалась в самостоятельный государственный орган, не входящий ни в одну из ветвей власти. Она осуществляет деятельность на основе Конституции РФ, Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», Гражданского процессуального кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ.

Праздник установлен в 1996 году в соответствии с Указом президента РФ № 1329 от 29 декабря 1995 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

В Пскове ищут дом котятам, выброшенным на помойку
12 января 2021
В Пскове ищут дом котятам, выброшенным на помойку
Два коронавирусных очага сняты в Псковской области с контроля Роспотребнадзора
12 января 2021
Два коронавирусных очага сняты в Псковской области с контроля Роспотребнадзора
Снова за рулём и снова пьяные: водителей Псковской области не останавливают штрафы
11 января 2021
Снова за рулём и снова пьяные: водителей Псковской области не останавливают штрафы
Маргарита Грачёва, которой муж из ревности отрубил руки, станет телеведущей
11 января 2021
Маргарита Грачёва, которой муж из ревности отрубил руки, станет телеведущей
Полиция нашла подростка, который распылил перцовый баллончик в пушкиногорской школе
11 января 2021
Полиция нашла подростка, который распылил перцовый баллончик в пушкиногорской школе
Стилист Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы
11 января 2021
Стилист Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы
Великолучанин пытался скрыть убийство, утопив труп в реке
11 января 2021
Великолучанин пытался скрыть убийство, утопив труп в реке
Псковский кремль ждёт масштабная реставрация
11 января 2021
Псковский кремль ждёт масштабная реставрация

Идет загрузка...