0
19:45
Стилист Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы
18:23
Великолучанин пытался скрыть убийство, утопив труп в реке
17:52
Псковский кремль ждёт масштабная реставрация
17:50
Варлаамовский угол и Двор Постникова пользовались популярностью у туристов в праздники
17:45
Самосвал врезался в военную колонну автобусов в Подмосковье
17:33
Федеральный статус – ПАИ-live c директором Псково-Изборского музея-заповедника Александром Голышевым
17:10
В Пскове в праздники возросло количество переломов ключиц у детей
Еще новости
Общество

Закон об инвестиционном налоговом вычете для организаций вступил в силу в Псковской области

В Псковской области вступил в силу региональный закон «О применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций на территории Псковской области». Он будет применяться к правоотношениям с 1 января 2021 года по 31 декабря 2027 года включительно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Инвестиционный налоговый вычет введен на территории Псковской области для налогоплательщиков, заключивших ряд соглашений. Это концессионное соглашение, концедентом в котором является субъект Российской Федерации — Псковская область или муниципальное образование, расположенное на территории региона.

Кроме того, это соглашение о государственно-частном партнерстве или муниципально-частном партнерстве, что позволит стимулировать интерес инвесторов в отношении инвестиционных проектов, планируемых к реализации на принципах ГЧП.

Речь идет и о соглашении с органом исполнительной власти Псковской области, осуществляющим государственно-властные полномочия исполнительно-распорядительного характера в области промышленной политики, о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В целях обеспечения достижения целевого показателя «Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год», установленного Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», возможность применения инвестиционного налогового вычета установлена для данной категории налогоплательщиков, что позволит привлечь большее количество предприятий в качестве участников нацпроекта и стимулировать рост производительности труда на предприятиях области.

Решение об использовании права на применение инвестиционного налогового вычета должно быть отражено в учетной политике организации для целей налогообложения. Использование (отказ от использования) права на применение инвестиционного налогового вычета допускается с начала очередного налогового периода.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

Стилист Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы
11 января 2021
Стилист Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы
Великолучанин пытался скрыть убийство, утопив труп в реке
11 января 2021
Великолучанин пытался скрыть убийство, утопив труп в реке
Псковский кремль ждёт масштабная реставрация
11 января 2021
Псковский кремль ждёт масштабная реставрация
Варлаамовский угол и Двор Постникова пользовались популярностью у туристов в праздники
11 января 2021
Варлаамовский угол и Двор Постникова пользовались популярностью у туристов в праздники
Самосвал врезался в военную колонну автобусов в Подмосковье
11 января 2021
Самосвал врезался в военную колонну автобусов в Подмосковье
Федеральный статус – ПАИ-live c директором Псково-Изборского музея-заповедника Александром Голышевым
11 января 2021
Федеральный статус – ПАИ-live c директором Псково-Изборского музея-заповедника Александром Голышевым
В Пскове в праздники возросло количество переломов ключиц у детей
11 января 2021
В Пскове в праздники возросло количество переломов ключиц у детей
Всё о детском травматизме – ПАИ-live с врачом Павлом Шпаком
11 января 2021
Всё о детском травматизме – ПАИ-live с врачом Павлом Шпаком

Идет загрузка...