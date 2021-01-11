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Общество

Варлаамовский угол и Двор Постникова пользовались популярностью у туристов в праздники

Варлаамовская башня внутри. Фото ПАИ

У приезжих туристов пользовались популярностью Варлаамовский угол и Двор Постникова. Об этом заявил директор объединённого Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев в эфире проекта ПАИ-live 11 января.

«Праздничные дни для нас были очень напряженными, - отметил Александр Голышев. - Псковичи и гости города были большим потоком, приятно, что псковичи не сидели дома и посещали наши экскурсии, тематические праздники и программы».

Спикер отметил, что из-за ограничений, связанных с коронавирусом, не было возможности охватывать большие группы туристов. Александр Голышев обратил внимание, что Псков в праздники посещали туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.

«В Пскове достаточно благоприятная эпидемиологическая ситуация, - отметил Голышев. - Людям хотелось подышать свежим воздухом и окунуться в настоящую русскую зиму».

Чаще всего туристы посещали мероприятия в Изборске и Пскове. Большое количество посетителей было замечено на детских площадках и экспозиции, посвященной современному искусству иконописания.

«Народ с удовольствием ходит, посещает экспозиции и музеи, - рассказал Александр Голышев. - Нельзя не увидеть, что преображается и сам Псков, исторический центр».

Также спикер добавил, что вскоре в городе откроется целый музейный квартал - Поганкины палаты, картинная галерея в Доме Фан-дер-Флита, а также Дом Ксендза.

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