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Общество

Самосвал врезался в военную колонну автобусов в Подмосковье

Четверо военнослужащих погибли. Фото runews24.ru

 

На Новорижском шоссе в Подмосковье произошла авария с участием самосвала и военных автобусов, в которых ехали солдаты-срочники. В колонну машин 147-й автобазы Генерального штаба Минобороны, которая обеспечивает штаб транспортом, врезался самосвал. Как сообщил источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах, в ДТП погибли четыре человека. По разным данным, пострадали от шести до двадцати человек.

Жертвы и пострадавшие находились в микроавтобусе ПАЗ, в который пришелся удар грузовика.

«Авария произошла около 15:20 на 27-м км Новорижского шоссе при движении в сторону Москвы. На обочине остановились четыре автобуса с курсантами, в них въехала попутная фура», — сказал собеседник «Коммерсанта».

По информации телеканала 112, колонна остановилась из-за поломки, а грузовик не успел затормозить и въехал в автобусы.

По данным «Интерфакса», авария произошла при повороте на деревню Глухово. Минобороны подтвердило факт гибели четверых военнослужащих. 

«Пять автобусов получили повреждения. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи», — сообщил источник ТАСС в экстренных службах. По информации агентства, водитель самосвала не справился с управлением, что и привело к ДТП. 

В обстоятельствах аварии разбираются военная прокуратура, полиция, ГИБДД и Следственный комитет.

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