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Общество

73 нетрезвых водителей задержали в Псковской области в новогодние праздники

73 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, задержали сотрудники ГИБДД УМВД России по Псковской области в новогодние праздники. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, 22 автомобилиста сели за руль пьяными повторно.

Также в период с 31 декабря 2020 по 10 января 2021 года дорожная полиция в ходе проверочных мероприятий пресекла 2993 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения.

«Госавтоинспекция призывает беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения!» - отметили в пресс-службе УМВД.

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