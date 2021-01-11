73 нетрезвых водителей задержали в Псковской области в новогодние праздники

17:47, 11 января 2021, ПАИ

73 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, задержали сотрудники ГИБДД УМВД России по Псковской области в новогодние праздники. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, 22 автомобилиста сели за руль пьяными повторно.

Также в период с 31 декабря 2020 по 10 января 2021 года дорожная полиция в ходе проверочных мероприятий пресекла 2993 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения.

«Госавтоинспекция призывает беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения!» - отметили в пресс-службе УМВД.