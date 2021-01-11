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Политика

Гдовские пожарные дважды за сегодняшний день выезжали на тушение огня

В деревне Черма сгорел сарай с автомобилем. Фото ПАИ

 

Как сообщают корреспонденты газеты «Гдовская заря», в 15:00 две пожарные машины со спецсигналом выехали по тревожному вызову в деревню Черма. Там загорелся автомобиль, а вместе с ним и гараж, в котором стояла машина ВАЗ-2115.

Предварительной причиной пожара считают неисправность топливной системы транспортного средства.

Примерно в это время пожарный отряд, который базируется в посёлке Ямм, выехал на пожар в деревню Партизанскую — горел дом. На данный момент пожарные борются с огнём до сих пор.

По предварительной информации, в доме никто не проживает.

 

В посёлке Ямм загорелся дом. Фото ПАИ

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