Гдовские пожарные дважды за сегодняшний день выезжали на тушение огня

18:12, 11 января 2021, ПАИ

Как сообщают корреспонденты газеты «Гдовская заря», в 15:00 две пожарные машины со спецсигналом выехали по тревожному вызову в деревню Черма. Там загорелся автомобиль, а вместе с ним и гараж, в котором стояла машина ВАЗ-2115.

Предварительной причиной пожара считают неисправность топливной системы транспортного средства.

Примерно в это время пожарный отряд, который базируется в посёлке Ямм, выехал на пожар в деревню Партизанскую — горел дом. На данный момент пожарные борются с огнём до сих пор.

По предварительной информации, в доме никто не проживает.