Легкоатлеты Шабановы взяли две медали на «Рождественских стартах»

19:02, 11 января 2021, ПАИ

Легкоатлеты Константин и Филипп Шабановы (тренер Георгий Шабанов) традиционно начали год выступлением на «Рождественских стартах». Об этом на своём сайте написал Центр спортивной подготовки Псковской области.

7 января в Екатеринбурге, в спортивном комплексе «Луч», традиционные всероссийские соревнования «Рождественские старты» — мемориал Эдуарда Спиридоновича Яламова состоялись в третий раз. Трансляцию соревнований можно было увидеть в прямом эфире на центральном телевидении.

В коронной дисциплине – барьерном спринте на 60 метров – братья Шабановы взяли две медали. С результатом 7,71 секунды первым стал Константин, который опередил принципиального соперника – красноярца Артёма Макаренко (7,73 с), а Филипп замкнул тройку (7,87 с).

По сообщению тренера спортсменов Георгия Шабанова, легкоатлетам предстоит насыщенный график на ближайшие 1,5 месяца: выступления в Оренбурге, на «Русской зиме в Москве», на Мемориале Алексеева в Санкт-Петербурге и зимний чемпионат страны 15-17 февраля.



– Будем стараться показать на внутренней лучший результат не только в стране, но и в Европе, чтобы попробовать отобраться, хоть и в нейтральном статусе, на мартовское континентальное первенство, – сообщил тренер

Также спортсмены рассчитывают побороться за олимпийские лицензии в барьерном беге на 110 метров. Отбор в Токио планируется до середины июня.