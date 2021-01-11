Стилист Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы

19:45, 11 января 2021, ПАИ



Чемпион Европы и мира по парикмахерскому искусству Сергей Зверев рассказал РИА Новости, что планирует идти на выборы депутатов Госдумы в 2021 году от Бурятии, сейчас ведёт переговоры о выдвижении с пятью партиями, но вариант самовыдвижения тоже не исключает.

«Если раньше в поездке я очень сомневался, то здесь (в Бурятии), когда я пообщался с людьми, пообщался с народом напрямую глаза в глаза, конечно, мне ничего не остаётся — я иду баллотироваться в депутаты Госдумы. <...> Любимые, дорогие буряты меня очень поддерживают. Видно, что они очень за меня», — сказал Зверев.

По его словам, на данный момент у него есть предложения от пяти партий, одна из которых — парламентская.

«И наверное, всё-таки мне придётся вернуться в Москву, чтобы встретиться с представителями этих партий — поговорить, пообщаться, чтобы это было не по телефону. И тогда я приму решение. Но можно идти (и) самовыдвиженцем», — подчеркнул Зверев. Также он рассказал, что в Бурятии посетил много мероприятий, был в детском театре, цирке, театре драмы, общался с народом, был в глубинке, виделся с митрополитом.

«Меня потрясло увиденное, потому что Бурятия — это уникальное место, это что-то такое ещё нетронутое, здесь же огромное количество минеральных вод, целебных и священных источников. Это всё на благо и здоровье народа. Сейчас мы развиваем экологический туризм в регионе. В мире нет таких источников, как здесь. Поэтому хочется, чтобы у наших людей была возможность полечиться или поправить своё здоровье», — поделился собеседник агентства.

Зверев — абсолютный чемпион Европы и чемпион мира по парикмахерскому искусству, почётный профессор Киевского государчтвенного национального университета культуры и искусств.

