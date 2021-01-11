0
19:45
Стилист Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы
22:18
В Старый Новый год к Земле приблизится астероид
21:08
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону призвал выгнать всех спортсменов из Госдумы
17:24
Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах
23:55
Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Рождеством
22:33
Прямая трансляция богослужения в праздник Рождества Христова из Троицкого собора в Пскове
17:20
Набережная Себежа пополнилась снежными инсталляциями
Еще новости
Политика

Стилист Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы

Из парикмахеров - в депутаты. Фото Instagram Сергея Зверева

 

 


Чемпион Европы и мира по парикмахерскому искусству Сергей Зверев рассказал РИА Новости, что планирует идти на выборы депутатов Госдумы в 2021 году от Бурятии, сейчас ведёт переговоры о выдвижении с пятью партиями, но вариант самовыдвижения тоже не исключает.

«Если раньше в поездке я очень сомневался, то здесь (в Бурятии), когда я пообщался с людьми, пообщался с народом напрямую глаза в глаза, конечно, мне ничего не остаётся — я иду баллотироваться в депутаты Госдумы. <...> Любимые, дорогие буряты меня очень поддерживают. Видно, что они очень за меня», — сказал Зверев.

По его словам, на данный момент у него есть предложения от пяти партий, одна из которых — парламентская.

«И наверное, всё-таки мне придётся вернуться в Москву, чтобы встретиться с представителями этих партий — поговорить, пообщаться, чтобы это было не по телефону. И тогда я приму решение. Но можно идти (и) самовыдвиженцем», — подчеркнул Зверев. Также он рассказал, что в Бурятии посетил много мероприятий, был в детском театре, цирке, театре драмы, общался с народом, был в глубинке, виделся с митрополитом.

«Меня потрясло увиденное, потому что Бурятия — это уникальное место, это что-то такое ещё нетронутое, здесь же огромное количество минеральных вод, целебных и священных источников. Это всё на благо и здоровье народа. Сейчас мы развиваем экологический туризм в регионе. В мире нет таких источников, как здесь. Поэтому хочется, чтобы у наших людей была возможность полечиться или поправить своё здоровье», — поделился собеседник агентства.

Зверев — абсолютный чемпион Европы и чемпион мира по парикмахерскому искусству, почётный профессор  Киевского государчтвенного национального университета культуры и искусств.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

Стилист Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы
11 января 2021
Стилист Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы
В Старый Новый год к Земле приблизится астероид
10 января 2021
В Старый Новый год к Земле приблизится астероид
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону призвал выгнать всех спортсменов из Госдумы
08 января 2021
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону призвал выгнать всех спортсменов из Госдумы
Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах
07 января 2021
Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах
Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Рождеством
06 января 2021
Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Рождеством
Прямая трансляция богослужения в праздник Рождества Христова из Троицкого собора в Пскове
06 января 2021
Прямая трансляция богослужения в праздник Рождества Христова из Троицкого собора в Пскове
Набережная Себежа пополнилась снежными инсталляциями
06 января 2021
Набережная Себежа пополнилась снежными инсталляциями
Приказ, определяющий перечень обязательных ЕГЭ, вступил в силу
04 января 2021
Приказ, определяющий перечень обязательных ЕГЭ, вступил в силу

Идет загрузка...