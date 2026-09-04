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Политика

Михаил Ведерников назвал ключевые направления развития Псковской области на ближайшие пять лет

Форум и конференция Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» проходят в Пскове 4 сентября. Одним из основных вопросов повестки стало утверждение Народной программы для Псковской области на ближайшие пять лет. Как сообщил губернатор Михаил Ведерников, при подготовке документа было собрано более 10 тысяч предложений жителей региона, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

По словам главы региона, сбор предложений начался в феврале и проходил во время встреч с жителями и работы общественных приёмных. Направить свои инициативы можно было также в онлайн-формате. «Сегодня предстоит утвердить Народную программу на пять лет. В основу документа легли более 10 тысяч предложений», – сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что аналогичный принцип используется при выборе территорий для благоустройства – жители сами определяют, какие проекты необходимо реализовать в первую очередь.

Отдельное внимание губернатор уделил территориальному общественному самоуправлению (ТОС). По его словам, этот формат объединяет значительное число жителей Псковской области, которые самостоятельно предлагают и реализуют проекты по развитию своих территорий.

«Всего на это направление передано более миллиарда рублей. Особую поддержку оказывают главы муниципальных образований», – отметил глава региона

В Пскове в 2026 году на поддержку ТОС предусмотрено 44 млн рублей. Как подчеркнул губернатор, за последние годы ТОС стало полноценным инструментом развития территорий. «Когда разные программы работают на одну задачу, результат выше», – сказал глава региона. В ближайшее время для муниципальных команд планируется провести специальный семинар.

Ещё одним важным направлением Михаил Ведерников назвал состояние и чистоту населённых пунктов. Он поблагодарил глав муниципальных образований за работу в этой сфере.

Губернатор также отметил активность общественных организаций. По его словам, сейчас они привлекают в регион порядка 400 млн рублей в год, что создаёт дополнительные возможности для реализации проектов.

Он отметил, что сегодня для реализации инициатив создано больше возможностей, а финансовая база региона стала устойчивее. Доля собственных доходов в консолидированном бюджете Псковской области достигла 68 %, что, по словам губернатора, является самым высоким показателем за последние десятилетия.

Среди развивающихся отраслей экономики Михаил Ведерников отдельно выделил туризм. Налоговые поступления от отрасли, по его словам, выросли до более чем 1 млрд рублей.

Серьёзные изменения произошли и в транспортной инфраструктуре региона. В частности, готовится к открытию новый терминал аэропорта.

Большой объём работ запланирован в коммунальной инфраструктуре. В ближайшее время они охватят ещё девять объектов. После их реализации условия будут улучшены для более чем 100 тысяч жителей региона.

Продолжается развитие связи и интернет-инфраструктуры. Псковская область вошла в проект по устранению цифрового неравенства.

Отдельным приоритетом губернатор назвал поддержку участников специальной военной операции и их семей. В регионе действуют 47 мер поддержки. По словам Михаила Ведерникова, 99,9 % вопросов, поступающих в фонд «Защитники Отечества», решаются.

Также завершён первый поток государственной программы подготовки кадров «Герои земли Псковской»: её участники уже получили новые должности. Кроме того, в регионе создана школа адаптивного спорта.

Ранее в московском дворце спорта «Мегаспорт» состоялся второй этап XXIII съезда партии «Единая Россия» с участием президента России Владимира Путина. Ключевым итогом мероприятия стало единогласное утверждение обновлённой Народной программы партии на предстоящие пять лет, а центральной темой выступления главы государства стала консолидация нации перед единым днём голосования в сентябре.

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