0
22:47
Снова за рулём и снова пьяные: водителей Псковской области не останавливают штрафы
21:29
Маргарита Грачёва, которой муж из ревности отрубил руки, станет телеведущей
20:25
Полиция нашла подростка, который распылил перцовый баллончик в пушкиногорской школе
19:45
Стилист Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы
18:23
Великолучанин пытался скрыть убийство, утопив труп в реке
17:52
Псковский кремль ждёт масштабная реставрация
17:50
Варлаамовский угол и Двор Постникова пользовались популярностью у туристов в праздники
Еще новости
Общество

Псковский театр драмы готовит премьерный детектив

В театре прошла читка новой детективной пьесы. Фото Instagram Псковского драматического театра

 

В Псковском театре драмы начались репетиции нового спектакля. Актёры готовят премьеру, спектакль будет называться «Свидетельские показания».

Сегодня в театр приехал режиссёр Семён Серзин – создатель и руководитель независимого театрального объединения «Невидимый театр», актёр и с недавнего времени кинорежиссёр. В конце 2020 года в кинотеатрах и на онлайн-площадках вышел его фильм «Человек из Подольска».

Все занятые актёры находятся в предвкушении насыщенной и интересной работы над постановкой. В репертуаре Псковской драмы появится интригующий, неоднозначный и захватывающий философский детектив.

«Планируем встретиться с вами на премьере 6 марта. К этому событию мы готовим фестиваль, посвящённый творчеству прозаика, драматурга, поэта Дмитрия Данилова!» – информирует Instagram драмтеатра.

В спектакле будут заняты заслуженная артистка России Галина Шукшанова, заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, Ангелина Курганская, Екатерина Миронова, Роман Сердюков, Ксения Чехова, Анна Шуваева и другие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

Снова за рулём и снова пьяные: водителей Псковской области не останавливают штрафы
11 января 2021
Снова за рулём и снова пьяные: водителей Псковской области не останавливают штрафы
Маргарита Грачёва, которой муж из ревности отрубил руки, станет телеведущей
11 января 2021
Маргарита Грачёва, которой муж из ревности отрубил руки, станет телеведущей
Полиция нашла подростка, который распылил перцовый баллончик в пушкиногорской школе
11 января 2021
Полиция нашла подростка, который распылил перцовый баллончик в пушкиногорской школе
Стилист Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы
11 января 2021
Стилист Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы
Великолучанин пытался скрыть убийство, утопив труп в реке
11 января 2021
Великолучанин пытался скрыть убийство, утопив труп в реке
Псковский кремль ждёт масштабная реставрация
11 января 2021
Псковский кремль ждёт масштабная реставрация
Варлаамовский угол и Двор Постникова пользовались популярностью у туристов в праздники
11 января 2021
Варлаамовский угол и Двор Постникова пользовались популярностью у туристов в праздники
Самосвал врезался в военную колонну автобусов в Подмосковье
11 января 2021
Самосвал врезался в военную колонну автобусов в Подмосковье

Идет загрузка...