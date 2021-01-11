Псковский театр драмы готовит премьерный детектив

23:05, 11 января 2021, ПАИ

В Псковском театре драмы начались репетиции нового спектакля. Актёры готовят премьеру, спектакль будет называться «Свидетельские показания».

Сегодня в театр приехал режиссёр Семён Серзин – создатель и руководитель независимого театрального объединения «Невидимый театр», актёр и с недавнего времени кинорежиссёр. В конце 2020 года в кинотеатрах и на онлайн-площадках вышел его фильм «Человек из Подольска».

Все занятые актёры находятся в предвкушении насыщенной и интересной работы над постановкой. В репертуаре Псковской драмы появится интригующий, неоднозначный и захватывающий философский детектив.

«Планируем встретиться с вами на премьере 6 марта. К этому событию мы готовим фестиваль, посвящённый творчеству прозаика, драматурга, поэта Дмитрия Данилова!» – информирует Instagram драмтеатра.



В спектакле будут заняты заслуженная артистка России Галина Шукшанова, заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, Ангелина Курганская, Екатерина Миронова, Роман Сердюков, Ксения Чехова, Анна Шуваева и другие.