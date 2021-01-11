0
22:47
Снова за рулём и снова пьяные: водителей Псковской области не останавливают штрафы
21:29
Маргарита Грачёва, которой муж из ревности отрубил руки, станет телеведущей
20:25
Полиция нашла подростка, который распылил перцовый баллончик в пушкиногорской школе
19:45
Стилист Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы
18:23
Великолучанин пытался скрыть убийство, утопив труп в реке
17:52
Псковский кремль ждёт масштабная реставрация
17:50
Варлаамовский угол и Двор Постникова пользовались популярностью у туристов в праздники
Еще новости
Общество

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» сообщили, что в 2021 году конкурс состоится

Устроители подготовили четыре сценария на разные направления развития событий с коронавирусом. Фото Legion-Media.ru

 

Международное вокальное состязание «Евровидение» состоится в 2021 году, несмотря на пандемию коронавируса. О судьбе музыкального конкурса рассказал его комментатор, актёр и комик Грэм Нортон, написал KinoMail со ссылкой на BBC News.

Артист заверил, что мероприятие «определённо пройдёт» в этом году в привычном формате, в рамках которого музыканты из разных стран будут бороться за первое место. При этом организаторы конкурса допустили возможность использования записи выступлений в случае, если конкурсанты не смогут приехать в Роттердам (Нидерланды) или будут вынуждены находиться на карантине по прибытии туда. Для записанных номеров будут определены строгие правила.

Нортон также выразил сомнение в том, что вокальное соревнование «пройдёт на стадионе с 20 тысячами зрителей».

В сентябре 2020-го организаторы «Евровидения» представили четыре сценария проведения мероприятия в 2021 году, подчеркнув, что формат конкурса будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире. Ранее стали известны даты проведения состязания – его финал запланирован на 22 мая.

«Евровидение-2020», которое должно было пройти в Роттердаме, отменили в связи с пандемией коронавируса. Представителем России на конкурсе была выбрана группа Little Big.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

Снова за рулём и снова пьяные: водителей Псковской области не останавливают штрафы
11 января 2021
Снова за рулём и снова пьяные: водителей Псковской области не останавливают штрафы
Маргарита Грачёва, которой муж из ревности отрубил руки, станет телеведущей
11 января 2021
Маргарита Грачёва, которой муж из ревности отрубил руки, станет телеведущей
Полиция нашла подростка, который распылил перцовый баллончик в пушкиногорской школе
11 января 2021
Полиция нашла подростка, который распылил перцовый баллончик в пушкиногорской школе
Стилист Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы
11 января 2021
Стилист Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы
Великолучанин пытался скрыть убийство, утопив труп в реке
11 января 2021
Великолучанин пытался скрыть убийство, утопив труп в реке
Псковский кремль ждёт масштабная реставрация
11 января 2021
Псковский кремль ждёт масштабная реставрация
Варлаамовский угол и Двор Постникова пользовались популярностью у туристов в праздники
11 января 2021
Варлаамовский угол и Двор Постникова пользовались популярностью у туристов в праздники
Самосвал врезался в военную колонну автобусов в Подмосковье
11 января 2021
Самосвал врезался в военную колонну автобусов в Подмосковье

Идет загрузка...