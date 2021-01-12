Жители Псковской области поделились карьерными планами на 2021 год

08:45, 12 января 2021, ПАИ

74% жителей Псковской области планируют сменить место работы в 2021 году. Такие данные приводит служба исследований hh.ru, которая в конце декабря провела опрос среди более 9 тысяч россиян, в том числе жителей Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в компании, еще 6% жителей региона ожидают повышения в должности, 3% не планируют никаких изменений в карьере.

72% опрошенных в Псковской области, которые ищут работу, считают, что их ожидания оправдаются уже в первом квартале. Больше всего в этом уверены представители сфер спорта и салонов красоты (84%), консультирования (80%), ресторанно-гостиничного бизнеса (78%). Не уверены, что найдут работу в начале этого года, соискатели в сферах искусства и массмедиа (17%), добычи сырья и безопасности (по 16%).

Среди респондентов, в том числе в Псковской области, хотят сменить место работы или должность в этом году 98% представителей автобизнеса. На втором месте по желанию найти новое рабочее место юристы (80%), на третьем — представители ресторанно-гостиничного бизнеса (79%). Повышения своей должности желают работники научно-образовательной сферы (13%) и сферы безопасности (11%).

Каждый пятый работающий респондент в Псковской области заявил, что не надеется на повышение своей зарплаты в 2021 году. Так ответили работники сферы транспорта (28%) и рабочий персонал (27%). При этом каждый второй верит, что зарплата станет больше, но 23% из опрошенных на момент анкетирования не смогли указать, насколько увеличится их доход. 16% респондентов ожидают повышения зарплаты более чем на 30%: выше всего эта доля среди топ-менеджеров (24%), в ИT-сфере и сфере искусства и массмедиа (по 22%).