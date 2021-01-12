Законопроект о дополнительной индексации пенсий внесут в Госдуму

08:56, 12 января 2021, ПАИ

Законопроект о возможности индексировать страховые и социальные пенсии не реже одного раза в год планируют внести в Госдуму депутаты от ЛДПР. Об этом в своем Телеграм-канале написал глава комитета нижней палаты российского парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Новая редакция Конституции - новые требования к реализации зафиксированных в ее положениях норм социальных гарантий. Основной закон государства не прописывает детально временные и процедурные рамки индексации пенсий в России», - отметил парламентарий.

Он рассказал, что депутаты от фракции ЛДПР в Государственной Думе и в Совете Федерации предлагают конкретный механизм индексации, законодательно закрепляющий возможность максимальной защиты размера пенсионных выплат. «Собственно, это то, что и предложил президент - обеспечить индексацию не реже одного раза в год, чего ныне действующим законодательством не предусмотрено», - уточнил Ярослав Нилов.

В пояснительной записке говорится, что настоящим проектом федерального закона предлагается осуществлять дополнительную индексацию социальных, страховых пенсий и фиксированной выплаты к страховой пенсии. В случае принятия документа указанные пенсии и фиксированная выплата будут индексироваться.