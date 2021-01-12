Отстрел волков начался в Красногородском районе

09:13, 12 января 2021, ПАИ

В Красногородском районе начался отстрел волков, сообщили Псковскому агентству информации в редакции районной газеты «Заря».

В конце 2020 года местные жители жаловались на волков, терроризировавших жителей деревень. И в конце декабря — начале января установились благоприятные погодные условия для добычи этих животных.

Заместитель бригадира охотничьего коллектива Сергей Скработун заметил, что 5 января в урочище Мекшино был обнаружен лось, убитый волком. Красногородские охотники нашли местоположение хищников – в районе Поинья – Веселово. По следам волков определили их приблизительное количество в окладе – около восьми.

Охотники уже добыли пять особей. Ещё одного волка удалось ранить. В ближайшее время планируется добыть остальных волков. По мнению охотников, это будут более молодые особи.