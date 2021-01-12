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Общество

Контейнерные площадки оборудуют в гдовской деревне Спицино по решению суда

Суд обязал администрацию Спицинской волости Гдовского района оборудовать на территории деревни Спицино контейнерные площадки накопления твердых коммунальных отходов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

На территории данного населенного пункта предусмотрены два места накопления ТКО, при этом оборудование одного из них не отвечает требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. А на втором отсутствуют контейнеры.

Прокурор отметил, что население деревни Спицино в летний период возрастает более чем в два раза за счет отдыхающих граждан. При этом потребность в местах накопления ТКО органом местного самоуправления не обеспечена.

В связи с этим на администрацию сельского поселения возложили обязанность в течение года со дня вступления решения суда в законную силу оборудовать на территории деревни контейнерные площадки, соответствующие требованиям законодательства.

Решение суда не вступило в законную силу.

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