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Общество

66 пожаров помогли потушить добровольные команды в Псковской области

В 2020 году добровольные пожарные команды Псковской области принимали участие в тушении 66 пожаров и возгораний, при этом было задействовано 38 единиц пожарной техники. Кроме того, в минувшем году добровольные пожарные шесть раз привлекались для поисков людей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

По словам представителей ведомства, многие населенные пункты Псковской области расположены от районных центров на расстоянии более 50 километров и чаще всего последствия пожаров в таких населенных пунктах носят необратимый характер, так как пожарно-спасательные подразделения не могут оперативно прибыть к месту пожара.

«В таком случае для профессиональных пожарных Псковской области помощь ДПО просто неоценима, ведь добровольные пожарные первыми начинают тушение, оказывают помощь соседям, тем самым снижая риск распространения огня, спасают имущество. Эффективность совместной работы профессиональных огнеборцев и добровольцев подтверждалась уже неоднократно», - отметили в региональном управлении МЧС.

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