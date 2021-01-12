0
11:03
Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником сотрудников прокуратуры
11:00
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Псковской области
10:33
Открыта новая комета, которую можно будет увидеть в небе над Псковской областью
10:32
8 очагов коронавируса остаются активными в Псковской области
10:01
Изменения в структуре аппарата правительства утвердил Мишустин
10:00
Прокурор Псковской области поблагодарил коллег за хорошую работу (ВИДЕО)
09:49
0,01% российских школ закрыли на карантин из-за COVID-19
Еще новости
Общество

20 тысяч рублей в среднем потратили россияне за новогодние праздники

Россияне за время новогодних праздников в среднем потратили 20 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Юником 24».

Эта сумма оказалась на четверть меньше прошлогоднего показателя. При этом около 15 процентов россиян превысили распланированный бюджет и намерены воспользоваться кредитами.

Эксперты указали, что снижение расходов связано с общим снижением доходов россиян. Еще одной причиной аналитики назвали то, что многие в этом году отказались от посещения общественных мест и дальних поездок.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником сотрудников прокуратуры
12 января 2021
Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником сотрудников прокуратуры
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Псковской области
12 января 2021
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Псковской области
Открыта новая комета, которую можно будет увидеть в небе над Псковской областью
12 января 2021
Открыта новая комета, которую можно будет увидеть в небе над Псковской областью
8 очагов коронавируса остаются активными в Псковской области
12 января 2021
8 очагов коронавируса остаются активными в Псковской области
Изменения в структуре аппарата правительства утвердил Мишустин
12 января 2021
Изменения в структуре аппарата правительства утвердил Мишустин 1
Прокурор Псковской области поблагодарил коллег за хорошую работу (ВИДЕО)
12 января 2021
Прокурор Псковской области поблагодарил коллег за хорошую работу (ВИДЕО)
0,01% российских школ закрыли на карантин из-за COVID-19
12 января 2021
0,01% российских школ закрыли на карантин из-за COVID-19
В Пскове ищут дом котятам, выброшенным на помойку
12 января 2021
В Пскове ищут дом котятам, выброшенным на помойку

Идет загрузка...