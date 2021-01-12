20 тысяч рублей в среднем потратили россияне за новогодние праздники

09:34, 12 января 2021, ПАИ

Россияне за время новогодних праздников в среднем потратили 20 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Юником 24».

Эта сумма оказалась на четверть меньше прошлогоднего показателя. При этом около 15 процентов россиян превысили распланированный бюджет и намерены воспользоваться кредитами.

Эксперты указали, что снижение расходов связано с общим снижением доходов россиян. Еще одной причиной аналитики назвали то, что многие в этом году отказались от посещения общественных мест и дальних поездок.