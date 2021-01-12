Как подготовиться к крещенским купаниям, рассказала врач

09:53, 12 января 2021, ПАИ

Контрастный душ и ежедневные обливания холодной водой помогут организму подготовиться к крещенским купаниям, рассказала врач общей практики терапевт Лариса Алексеева. Об этом пишет RT.

Специалист также предупредила, что купания в проруби противопоказаны людям с острой сердечной недостаточностью, а также тем, у кого есть заболевания легких, например бронхиты.

«Те люди, которые постоянно, ежедневно тренируются, закаляются, конечно, они могут прекрасно перенести крещенские купания и не заболеть, не простудиться и очень бодро встретить крещенские морозы. Мы должны подготовиться загодя... Нужно себя тренировать. Можно дома у себя в ванной — или есть специальные купели, если человек ходит в фитнес-клубы», — рассказала эксперт.

Алексеева добавила, что также необходимо применять контрастный душ, «это поможет подготовить сосуды к тому, чтобы прекрасно перенести крещенские купания».

«Обливания начинать со стоп и потом далее продвигаться вверх», — посоветовала врач.

Также следует соблюдать определенные правила непосредственно во время самого купания.

«Надевайте любую шерстяную шапочку, а наверх — резиновую. Это защитит голову от мороза. Прежде чем окунуться в купель, есть такие правила: нужно размяться, провести упражнения на воздухе. Бег на месте, можно оббежать вокруг купели, растереть свое тело, чтобы улучшилось кровообращение», — рассказала Алексеева.

Перед тем как окунуться в купель, лучше выпить горячего чая с лимоном и имбирем, чем алкогольный напиток, добавила она.

Крещенские купания традиционно пройдут по всей России в ночь с 18 на 19 января.