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Общество

Порядка 260 тысяч раз жители Псковской области проверили себя на долги в 2020 году

В 2020 году жители Псковской области проверили себя на долги порядка 260 раз, сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Для этого жители региона посещали «Банк данных исполнительных производств» с официального сайта Управления ФССП России по Псковской области.

Сервис «Банк данных исполнительных производств» позволяет гражданам и юридическим лицам получать информацию о наличии или отсутствии в отношении них возбужденных исполнительных производств, распечатать квитанцию об оплате или погасить задолженность без комиссии. Средняя посещаемость данного сервиса, согласно данным статистики, в 2020 году составила 21 600 заходов в месяц. В 2019 году этот показатель составлял 19 902.

Для проверки наличия долгов необходимо перейти на сайт УФССП России по Псковской области в раздел «Сервисы», а затем в «Банк данных исполнительных производств».

Если задолженность имеется, то на экране появится таблица с информацией о должнике, номере и дате возбуждения исполнительного производства, предмете исполнения, наименовании отделения судебных приставов, а также контактах судебного пристава-исполнителя, к которому следует обращаться.

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