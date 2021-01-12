Изменения в структуре аппарата правительства утвердил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре аппарата правительства. Об этом пишет РИА Новости.
В частности, теперь появятся семь новых департаментов — здравоохранения, промышленности, регионального развития, соцразвития, строительства, транспорта, энергетики.
Кроме того, в обновленной структуре аппарата правительства будет создано Сводно-аналитическое управление. Утверждены также и предельная численность госслужащих и фонд оплаты труда.