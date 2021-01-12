1
11:03
Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником сотрудников прокуратуры
11:00
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Псковской области
10:33
Открыта новая комета, которую можно будет увидеть в небе над Псковской областью
10:32
8 очагов коронавируса остаются активными в Псковской области
10:01
Изменения в структуре аппарата правительства утвердил Мишустин
10:00
Прокурор Псковской области поблагодарил коллег за хорошую работу (ВИДЕО)
09:49
0,01% российских школ закрыли на карантин из-за COVID-19
Еще новости
Общество

Изменения в структуре аппарата правительства утвердил Мишустин

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре аппарата правительства. Об этом пишет РИА Новости.

В частности, теперь появятся семь новых департаментов — здравоохранения, промышленности, регионального развития, соцразвития, строительства, транспорта, энергетики.

Кроме того, в обновленной структуре аппарата правительства будет создано Сводно-аналитическое управление. Утверждены также и предельная численность госслужащих и фонд оплаты труда.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником сотрудников прокуратуры
12 января 2021
Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником сотрудников прокуратуры
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Псковской области
12 января 2021
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Псковской области
Открыта новая комета, которую можно будет увидеть в небе над Псковской областью
12 января 2021
Открыта новая комета, которую можно будет увидеть в небе над Псковской областью
8 очагов коронавируса остаются активными в Псковской области
12 января 2021
8 очагов коронавируса остаются активными в Псковской области
Изменения в структуре аппарата правительства утвердил Мишустин
12 января 2021
Изменения в структуре аппарата правительства утвердил Мишустин 1
Прокурор Псковской области поблагодарил коллег за хорошую работу (ВИДЕО)
12 января 2021
Прокурор Псковской области поблагодарил коллег за хорошую работу (ВИДЕО)
0,01% российских школ закрыли на карантин из-за COVID-19
12 января 2021
0,01% российских школ закрыли на карантин из-за COVID-19
В Пскове ищут дом котятам, выброшенным на помойку
12 января 2021
В Пскове ищут дом котятам, выброшенным на помойку

Идет загрузка...