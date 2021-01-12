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Общество

Около 180 человек пытались незаконно пересечь границу в Псковской области в новогодние выходные

В течение новогодних праздников наступившего 2021 года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области на российско-белорусском участке границы задержали около 180 нарушителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проведенных административных разбирательств наложено штрафов на общую сумму свыше 360 тысяч рублей.

Пограничное управление напомнило, что в соответствии с распоряжениями правительства Российской Федерации № 635-р от 16 марта 2020 года и № 763-р от 27 марта 2020 года пересечение российско-белорусского участка государственной границы по-прежнему ограничено, за исключением отдельных категорий лиц.

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