Около 180 человек пытались незаконно пересечь границу в Псковской области в новогодние выходные

10:13, 12 января 2021, ПАИ

В течение новогодних праздников наступившего 2021 года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области на российско-белорусском участке границы задержали около 180 нарушителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проведенных административных разбирательств наложено штрафов на общую сумму свыше 360 тысяч рублей.

Пограничное управление напомнило, что в соответствии с распоряжениями правительства Российской Федерации № 635-р от 16 марта 2020 года и № 763-р от 27 марта 2020 года пересечение российско-белорусского участка государственной границы по-прежнему ограничено, за исключением отдельных категорий лиц.